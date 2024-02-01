Азербайджан и Сербия укрепляют военное сотрудничество

Состоялись двусторонние переговоры о военном сотрудничестве с участием представителей министерств обороны Азербайджана и Сербии.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества минобороны, было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, состоялся обстоятельный обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.

В заключение между министерствами обороны Азербайджана и Сербии был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2024 год", - говорится в сообщении минобороны.

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