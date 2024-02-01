Турал Гянджалиев критикует антиазербайджанскую позицию Марины Кальюранд

Бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд, сопредседатель парламентского комитета по сотрудничеству Европейского парламента по работе со странами Южного Кавказа, в своем аккаунте в социальной сети X разместила публикацию с элементами клеветы и оскорблений в адрес Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Турал Гянджалиев.

"Как представитель парламентского комитета по сотрудничеству от парламента Азербайджана, я должен ответить на это. Это лицо, являющееся также сопредседателем парламентского комитета по сотрудничеству по Азербайджану, за последние годы не посещало Азербайджан ни разу с момента своего назначения на эту должность. Марина Кальюранд всегда занималась принятием заявлений, резолюций клеветнического характера в отношении нашей страны. Мы много раз приглашали ее посетить Азербайджан для оценки ситуации в регионе. Как человек, который никогда не посещал Азербайджан, может говорить о нашей стране? Если она совершало визиты в регион, неоднократно посещая Армению и Грузию, то один раз могла бы и приехать в Азербайджан. Однако, несмотря на эти доводы, М.Кальюранд продолжала предвзято относиться к нашей стране. Она также отметила в своем аккаунте в социальной сети, что если Азербайджан хочет стать партнером Евросоюза, его поведение как экономического и надежного партнера должно быть соответствующим. Она заявила об этом, поделившись информацией о приостановлении мандата азербайджанской делегации в ПАСЕ", - отметил депутат.

T.Гянджалиев подчеркнул, что, как сопредседатель Комитета по межпарламентскому сотрудничеству Европарламента, Марина Кальюранд не имеет права говорить об экономических отношениях между Азербайджаном и Европейским союзом.

"Поэтому недопустимы попытки комментировать экономические отношения между Азербайджаном и Европейским союзом человеком, который с первого дня является лоббистом Армении, молчит о правах почти миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, чьи права были нарушены в период оккупации Карабаха, и который неоднократно отклонял предложение посетить Азербайджан. К сожалению, даже в Европейском парламенте наблюдается рост политиков, занимающихся популизмом и выступающих с необоснованными заявлениями", - добавил депутат.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!