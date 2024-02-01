Расширяется коалиция против нелегальной горнодобывающей отрасли Армении

К коалиции "Environmental Protection First" (EPF), основанной в августе 2023 года, сегодня присоединились еще 15 НПО.

Как сообщает в четверг Day.Az, это организации, которые в основном функционируют в области экологии и здравоохранения. Коалиция объявила своей основной задачей постоянное наблюдение за процессами в горнодобывающей промышленности Армении всеми законными средствами, усиление борьбы с экологическими нарушениями. В EPF также представлены известные представители НПО. За прошедший период экологические НПО Армении не стали молчать на обращения коалиции и продемонстрировали солидарность.

EPF требует от правительства Армении открыть двери предприятий горнодобывающей промышленности, создающей кризис в области экологии и здравоохранения на Южном Кавказе, для экологического мониторинга. На днях НПО из 22 стран мира выступили с совместным заявлением в поддержку этого призыва коалиции "Environmental Protection First". Подписавшие заявление 49 иностранных НПО и экоактивистов потребовали экологической справедливости для региона Южного Кавказа, они потребовали от Армении немедленно прекратить экологически вредную деятельность и выполнить обязательства, вытекающие из международных конвенций.

Напомним, что на прошлой неделе коалиция "Environmental Protection First" совместно с организациями гражданского общества, международными организациями, функционирующими в области экологии и здравоохранения Армении и других зарубежных стран, заявила о готовности провести экологический мониторинг месторождения золота Амулдаг.

В EPF заявили, что поступают многочисленные заявки на вступление в коалицию. Сообщения о солидарности поступают от экологических организаций из разных стран мира. Таким образом, в коалиции уже объединились 19 НПО.

Представляем новые организации, присоединившиеся к коалиции "Environmental Protection First":

Общественное объединение поддержки кологических инициатив "Eco Hub" - Тюкязбан Агабабаева

Общественное объединение охраны природы "Экостиль - Азербайджан " - Эльман Юсифов

Экологическое общественное объединение "Ветер" - Ислам Мустафаев

Общественное объединение "Картографы Азербайджана" - Мугабиль Байрамов

Общественное объединение "Центр Биологического Разнообразия" - Таваккюль Искендеров

Экологическое общественное объединение "Навстречу здоровому образу жизни" - Ровшан Аббасов

Общественное объединение "Общество охраны природы Азербайджана" - Зураб Исрафилов

Общественное объединение "Семья и окружающая среда" - Сабина Вердиева

Общественное объединение "Здоровье и здоровая жизнь" - Летафет Ализаде

Общественное объединение "Небо и экопомощь социально-экономическому развитию" - Ирада Гасанова

Общественное объединение "К будущему без туберкулеза " - Чингиз Рамаданлы

Общественное объединение "Поддержка информационных и социальных инициатив" - Джасарат Гусейнзаде

Общественное объединение экологического просвещения "Зеленый мир" - Эльман Джафарли

Общественное объединение Центр экологического права "Эколекс" - Севиль Исаева

Общественное объединение экологической помощи окружающей среде - Рубаба Гусейнли.

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