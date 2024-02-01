https://news.day.az/politics/1633774.html Азербайджан присоединяется к очередному международному соглашению
Азербайджан присоединяется к очередному международному соглашению
Азербайджан присоединяется к "Международному соглашению об оливковом масле и столовых оливках от 2015 года".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, законопроект был вынесен на обсуждение и голосование на первом заседании весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) сегодня и принят в первом чтении.
Согласно проекту закону, Азербайджанская Республика присоединяется к "Международному соглашению об оливковом масле и столовых оливках от 2015 года", подписанному 9 октября 2015 года в Женеве.
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