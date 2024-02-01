В Баку осудили задержание активистов движения за независимость на Корсике

Бакинская инициативная группа решительно осуждает незаконное задержание французской полицией активистов движения за независимость Корсики и членов их семей после успешного проведения Главного учредительного собрания движения "Nazione".

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении Бакинской инициативной группы.

Было отмечено, что около 700 человек на Корсике 28 января основали новое движение "Nazione", которое объединяет структуры и активистов, выступающих за независимость, и подтверждает их нынешнюю и будущую приверженность борьбе против колониального господства.

"Через два дня после того, как корсиканцы свободно выразили свои желания, 30 января два активиста "Nazione" были взяты под стражу в военном лагере Боргу. Члены их семей и еще один активист были вызваны в полицейский участок Бастии во второй половине дня.

Методы, выбранные французской поисково-оперативной группой для поимки активистов: сломанные двери, разрушенные дома, родители, которых валили на землю и удерживали на глазах у детей с риском нанесения им травм - это позор для страны, которая позиционирует себя как "родина прав человека". Незаконное преследование со стороны полиции продолжается и направлено на запугивание корсиканцев.

Таким образом,

- Мы решительно осуждаем незаконные действия французских правоохранительных органов;

- Мы призываем французские власти уважать принципы справедливости и прав человека и следить за тем, чтобы подобные меры не повторялись в будущем. Свобода корсиканского народа свободно собираться и право свободно выражать свои желания должны быть гарантированы французским правительством;

- Призываем французское правительство воздержаться от давления на колониальные народы;

- Мы требуем немедленного освобождения всех задержанных;

- Мы приглашаем другие неправительственные организации и политические движения присоединиться к этому заявлению и поддержать движение "Nazione"", - говорится в заявлении.

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