Турецкий журналист написал о президентских выборах в Азербайджане

Турецкий портал "Haber7" написал о значимости внеочередных президентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Как сообщает в четверг Day.Az, со ссылкой на secki-2024.az, автором статьи является журналист "Haber7" Хасан Озтюрк.

Озтюрк заявил, что стал свидетелем того, как изменилась политическая атмосфера в Азербайджане после освобождения оккупированных земель.

"В освобожденном Карабахе идет интенсивная работа в области строительства, заселения и занятости. В такой атмосфере Азербайджан на год вперед перевел президентские выборы", - говорится в статье.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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