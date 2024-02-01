https://news.day.az/politics/1633794.html Cрок службы в армии предложили сократить - за плату
Cрок службы в армии предложили сократить - за плату
В Милли Меджлисе предложили изменить порядок призыва на военную службу и взимать плату за сокращение срока службы в армии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, с таким предложением выступил на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Эльнур Аллахвердиев.
Он сообщил, что в братской Турции действует ряд ограничений по срокам пребывания на военной службе: "Мы тоже можем пойти на это. В нашей стране срок военной службы установлен полтора года, а для лиц с высшим образованием - 1 год. Этот срок можно было бы сократить, перечислив в бюджет определенную сумму".
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