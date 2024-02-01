Жители Барды будут голосовать за Карабахский триумф - ВИДЕОРЕПОРТАЖ Trend TV
АМИ Trend продолжает видеорепортажи о подготовке к президентским выборам в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля.
Как передает Day.Az, карабахское бюро Trend на этот раз побывало в Бардинском районе, встретилось с избирателями и узнало их мнение о предстоящих президентских выборах.
Избиратели заявили, что готовятся к предстоящим президентским выборам с большим энтузиазмом.
Жители района подчеркнули, что впервые после полного восстановления территориальной целостности Азербайджана примут участие в выборах, которые пройдут на всей территории страны, и с большой гордостью проголосуют за Карабахский триумф.
Представляем читателям видеорепортаж:
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