Грузинский эксперт о значении президентских выборов в Азербайджане для региона

Важность внеочередных президентских выборов в Азербайджане трудно переоценить не только для Азербайджана, но и для Грузии и региона в целом

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сайту secki-2024.az заявил грузинский эксперт, доктор политических наук Сосо Манджавидзе.

"Предстоящие президентские выборы важны для Азербайджана. Потому что выборы впервые после обретения независимости пройдут на всей территории страны.

Для Грузии этот пример усиливает надежду на восстановление своей территориальной целостности. Ну и для региона это - перспектива мира и процветания. Желаю азербайджанскому народу успешного проведения президентских выборов, которые без преувеличения можно назвать историческими", - добавил Сосо Манджавидзе.

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