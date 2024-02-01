Сахиба Гафарова констатирует зависимость ПАСЕ от иностранного влияния

Как известно, было принято решение о приостановлении деятельности азербайджанской делегации в ПАСЕ. Это решение было принято в ответ на так называемые "обвинения", выдвинутые против Азербайджана.

Об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает в четверг Day.Az.

Она отметила, что определенные силы в Европе никак не могут смириться с фактом полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

"Эти силы создают серьезную угрозу усилиям, направленным на мир и стабильность. К сожалению, ПАСЕ демонстрирует, что она стала инструментом в руках некоторых сил", - подчеркнула спикер.

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