Член наблюдательной миссии СНГ подчеркивает традиции демократических выборов в Азербайджане

Президентские выборы в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля, будут организованы на высоком уровне, демократические принципы будут защищены, а процесс голосования будет прозрачным. Предвыборная атмосфера и равные условия для агитации кандидатов также подтверждают это ожидание.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сайту secki-2024.az заявил представитель наблюдательной миссии СНГ от России и руководитель Азербайджанского национального культурного центра "Одлар Юрду" в Ставропольском крае Фахраддин Ярыев.

Ф.Ярыев отметил, что он уже неоднократно принимал участие в наблюдении за проведением парламентских и президентских выборов в Азербайджане в качестве международного наблюдателя, став свидетелем прозрачности, демократичности и соблюдении законодательных требований в стране.

Он выразил уверенность в том, что президентские выборы 7 февраля пройдут с учетом этих принципов.

Ф.Ярыев также сообщил, что в день выборов наблюдатели будут активно следить за процессом голосования по всей республике, и результаты наблюдений будут представлены руководству миссии для окончательного анализа.

Он упомянул, что на данный момент не было зафиксировано ни одного негативного случая, что говорит о том, что работа международных наблюдателей 7 февраля будет относительно простой.

Кроме того, Ф.Ярыев подчеркнул, что были предприняты все необходимые меры для обеспечения избирательных прав граждан Азербайджана на территории Российской Федерации, и он выразил уверенность в том, что соотечественники активно примут участие в выборах.

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