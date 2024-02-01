https://news.day.az/politics/1633830.html Председатель Палаты депутатов парламента Чехии прибыла с визитом в Азербайджан
Председатель Палаты депутатов парламента Чехии прибыла с визитом в Азербайджан
Делегация во главе с председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой 1 февраля прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, Маркету Пекарову Адамову встретили руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-чешским межпарламентским связям Эльнур Аллахвердиев, посол Чехии Милан Седлачек и другие официальные лица.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре