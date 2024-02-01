Председатель Палаты депутатов парламента Чехии прибыла с визитом в Азербайджан

Делегация во главе с председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой 1 февраля прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, Маркету Пекарову Адамову встретили руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-чешским межпарламентским связям Эльнур Аллахвердиев, посол Чехии Милан Седлачек и другие официальные лица.

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