Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Межпарламентским союзом

1 февраля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

Как сообщили Day.Az в МИД, на встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Межпарламентским союзом, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Межпарламентский союз имеет важный мандат в плане вклада в налаживание связей, обмен мнениями и контакты между парламентами разных стран, и сказал, что наша страна также принимает активное участие в деятельности Союза. Было отмечено, что сотрудничество между Межпарламентским союзом и Парламентской сетью Движения неприсоединения, основанной в период председательства нашей страны в Движении неприсоединения, имеет широкие перспективы, и 148-я Ассамблея Союза, которая состоится в Женеве в марте текущего года, будет полезна с точки зрения обсуждения возможностей сотрудничества.

Отметив, что в 2024 году Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая является самым масштабным мероприятием в системе ООН, министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о проводимой в этом направлении подготовительной работе и выразил надежду на активное участие Межпарламентского союза в мероприятии.

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