Байрамов о двойных стандартах ПАСЕ

После проведенных в Карабахе локальных антитеррористических мероприятий в прошлом году состоялся первый за 30 лет визит представителей ООН и ряда других международных организаций в регион.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время приема делегации во главе с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

Министр подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, а также о мирных инициативах страны. Было отмечено, что несмотря на позицию, демонстрируемую Азербайджаном, ряд международных организаций, проявивших бездействие в период оккупации и конфликта, подрывает текущую повестку нормализации. Было доведено до внимания, что последний шаг, предпринятый Парламентской ассамблеей Совета Европы против Азербайджана, страна расценивает как очередную демонстрацию двойных стандартов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!