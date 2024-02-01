Генеральный секретарь Межпарламентского союза посетил Шехидляр хиябаны

Находящийся с визитом в Азербайджане генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг посетил 1 февраля Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Day.Az, была почтена память героических сынов Родины, отдавших свою жизнь в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, возложены цветы на их могилы.

После посещения монумента "Вечный огонь" гость, наблюдавший за панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в нашем городе работах по благоустройству и строительству.

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