30 лет армянскому теракту на Бакинском вокзале

1 февраля 1994 года на Бакинском вокзале прогремел взрыв. В результате теракта, осуществленного армянами, погибли 3 человека, ранения получили 20. Взрыв произошел в третьем вагоне поезда Кисловодск-Баку.

Как сообщает Day.Az, сегодня исполняется тридцать лет этому теракту.

Подрыв вагона поезда Кисловодск-Баку был не первым и не последним террористическим актом, устроенным армянами на железной дороге. В террористической войне, объявленной Арменией Азербайджану, погибли тысячи людей. Согласно статистике, жертвами армянских терактов в период с 1988 по 1994 годы стали около 2 тысяч человек, более 2 тысяч получили ранения.

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