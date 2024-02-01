Названо число зарегистрированных наблюдателей в связи с президентскими выборами в Азербайджане

Для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане зарегистрировано 86 490 наблюдателей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

По его словам, 790 из них являются международными наблюдателями.

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