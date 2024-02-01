Будут субсидироваться проценты по кредитам в манатах, выданным предпринимателям в связи с организацией COP29 в Азербайджане

Как сообщалось, Президент Ильхам Алиев подписал указ о субсидировании процентов по кредитам, выдаваемым кредитными организациями предпринимателям в рамках проектов, реализуемых в связи с организацией в 2024 году Азербайджанской Республикой 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документом утвержден "Порядок предоставления предпринимателям процентных субсидий через Фонд развития предпринимательства Азербайджанской Республики по кредитам, полученным в кредитных организациях в манатах".

Этот Порядок регулирует требования по предоставлению процентных субсидий через Фонд развития предпринимательства Азербайджанской Республики по кредитам, полученным предпринимателями в манатах от банков-резидентов и небанковских кредитных организаций в рамках проектов, реализуемых в связи с организацией 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения в Азербайджанской Республике, порядок подачи заявок, условия выплаты по процентным субсидиям и другие вопросы.

Субсидирование процентов по кредитам осуществляется за счет средств, выделяемых Фонду из государственного бюджета Азербайджанской Республики.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.