В Азербайджане в связи с президентскими выборами на 1000 избирательных участков установлены веб-камеры

1 февраля состоялось заседание ЦИК Азербайджана под председательством Мазахира Панахова.

Как сообщили Day.Az в отделе СМИ и коммуникаций секретариата Центральной избирательной комиссии, вначале был утвержден протокол заседания комиссии от 26 января 2024 года.

Затем был рассмотрен вопрос установки веб-камер на избирательных участках в связи с внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики, назначенными на 7 февраля. В ходе обсуждений было доведено до внимания, что опыт использования веб-камер, который успешно применялся на выборах, проводимых в нашей стране с 2008 года, получил, как прогрессивное достижение, высокую оценку со стороны многочисленных местных и международных наблюдателей, представителей СМИ, а также профессиональных экспертов, принимавших участие в наблюдении за выборами. Было отмечено, что использование веб-камер на предстоящих выборах внесет важный вклад в обеспечение большей прозрачности в день голосования.

На заседании также было подчеркнуто, что проект установки веб-камер в рамках президентских выборов, которые состоятся 7 февраля, реализован в тесном сотрудничестве с министерством цифрового развития и транспорта и Государственной службой связи и информационной безопасности.

Комиссия приняла решение установить веб-камеры на 1000 избирательных участках в 119 округах в рамках технических условий, необходимых для обеспечения качества и возможности непрерывного вещания, с целью непосредственного и бесперебойного наблюдения за процессами на избирательных участках в день выборов. В данном решении предусмотрено реализовать и завершить соответствующие мероприятия по обеспечению деятельности, необходимой для установки веб-камер, и опубликовать список избирательных участков, на которых установлены веб-камеры.

На заседании, проведенном с участием представителей международных наблюдательных миссий и иностранных организаций, членов комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей со специальным разрешением и представителей СМИ, были внесены изменения в состав избирательных комиссий некоторых округов и рассмотрены текущие вопросы.