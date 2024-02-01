Сахиба Гафарова подвергла резкой критике поведение Франции в отношении Азербайджана

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на встрече с делегацией, возглавляемой спикером Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой, подвергла резкой критике поведение Франции в отношении Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, С.Гафарова отметила, что Франция не желает мира на Южном Кавказе и поставляет оружие Армении. Она заявила, что такой подход не служит миру и направлен на разжигание нового конфликта.

С.Гафарова подчеркнула, что Азербайджан предложил Армении подписать мирное соглашение, основанное на пяти принципах международного права. Однако, несмотря на то, что с окончания конфликта прошло уже три года, Армения по-прежнему уклоняется от подписания мирного соглашения и затягивает выполнение своих обязательств.

Она заявила, что Азербайджан уважает территориальную целостность всех стран и требует уважения к своей территориальной целостности и суверенитету. Спикер отметила, что территориальные претензии к Азербайджану отражены в конституции Армении и других законодательных актах этой страны.

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