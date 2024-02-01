Сахиба Гафарова напомнила представителю Чехии, что Азербайджан хочет мира

Никто не может оказать давление на Азербайджан за столом переговоров.

Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время встречи с делегацией во главе с председателем Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой.

Она напомнила, что именно Азербайджан выдвинул мирные инициативы и заинтересован в продолжении мирных переговоров. Сахиба Гафарова сказала, что Азербайджан хочет мира и надеется на скорое подписание мирного соглашения.

Говоря о масштабных восстановительно-строительных работах, начатых азербайджанским правительством на освобожденных после конфликта землях, председатель Милли Меджлиса сказала, что сегодня Азербайджан за счет крупных инвестиций проводит на освобожденных территориях масштабные строительные и восстановительные работы. Бывшие вынужденные переселенцы уже начали возвращаться в свои дома. Это доказательство того, что Азербайджан не заинтересован в новой войне. Она отметила, что азербайджанский народ хочет мира и отметила усилия нашей страны по обеспечению устойчивого мира и стабильности в этом регионе.

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