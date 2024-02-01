Торг тут не уместен: почему Армения обязана изменить Конституцию?

Автор: Акпер Гасанов

Вице-председатель партии "Армянский национальный конгресс" Арам Манукян заявил, что из видеоверсии гимна Армении убрали изображение горы Агрыдаг, которую в Армении называют "Араратом".

"Арарата больше нет в кадрах государственного гимна Общественной телекомпании. То есть процесс идет, Арарат убрали из видеоверсии нашего гимна", - сказал он в интервью "Азатутюн".

По словам Арама Манукяна, армянские власти инициировали систематическую кампанию против "святынь и символов" Армении. Поразительная наглость! Оказывается, в РА продолжают настаивать на том, что их национальной "святыней" является гора, расположенная на территории соседней Турции. Вот как, учитывая все это, налаживать отношения с данным государством?!

С другой стороны, нужно признать, что руководство Армении, пусть и не так быстро, как могло бы, но все же движется в правильном направлении. И дело не только в том, что вызвало истерику Г.Манукяна.

Буквально на днях мы услышали рассуждения спикера армянского НС Алена Симоняна о том, что "Армения не может быть под водой, что было наказанием для человечества, она не может быть львом, как смайлик в Facebook, она не может быть мечом, защищающим Армению, закованным в цепи".

Армяне тогда сочли, что это он так намекал на "необходимость" убрать с герба изображение горы "Арарат". Истерили все похлеще В.Манукяна, заявляя, что именно этого, мол, требуют Турция и Азербайджан. Но дело же было в том, что на гербе Армении действительно изображен щит, в центре которого гора "Арарат", не имеющая к РА никакого отношения. Так что, это не Анкара и Баку требуют изменений герба Армении, а здравый смысл.

Он же указывает на то, что Армения должна поменять и свою Конституцию. Об этом, открыто и прямо заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом в Баку. Глава нашего государства, как всегда, предельно аргументировано обосновал свои требования. В частности, он напомнил о том, что в Декларации о независимости Армении содержатся прямые призывы к присоединению Карабахского региона Азербайджана к Армении и нарушению территориальной целостности Азербайджана, и ссылки на этот документ также отражены в Конституции Армении.

В других нормативно-правовых документах Армении также есть территориальные претензии против Азербайджана, во многих конвенциях и в других документах, к которым присоединилась Армения, имеются многочисленные оговорки, не признающие суверенитет Азербайджана над Карабахом. Наряду с этим, глава государства подчеркнул, что основу исков Армении против Азербайджана в международных судах также составляют такие вопросы, как непризнание Ереваном суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отделение Карабаха от Азербайджана.

Все это идет вразрез с заявлениями премьер-министра Никола Пашиняна и иных представителей официального Еревана о том, что Армения признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в полном объеме. Все это звучит нелепо еще и на фоне нежелания РА возвращать 8 оккупированных до сих пор азербайджанских сел. Вопрос, как видим, в постоянных "финтах ушами" со стороны армянского руководства.

Мы все это видели на примере так и не выполненных Арменией многих пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, под которыми свою подпись поставил Пашинян. Сейчас он, кстати, сделал интересное заявление.

"Сегодня нам действительно нужно отрегулировать наши отношения с Декларацией Независимости", - изрек он в интервью Общественному радио.

Далее, Пашинян принялся искать "где та точка, где тот момент, когда мы из негосударственного народа должны трансформироваться в государственный народ". Все эти поиски напоминают попытки одного из героев кинофильма "Приключения Электроника", гангстера из банды Стампа по имени Урри, найти кнопку, которой управлялся бы Электроник.

В любом случае, как справедливо заметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, начало внутренних дискуссий по этому вопросу в Армении в настоящее время рассматривается как позитивный шаг, и это может создать хорошую возможность для скорейшего завершения мирного процесса. По сути, все это очень напоминает эпизод теперь уже из другого кинофильма, из кинокомедии "12 стульев".

"Начал хорошо, не разменивайся на детали, говори главное!", - произнес Остап Бендер, терпеливо выслушав бессвязное бормотание дворника Тихона, который ошалел от количества выпитого и вида своего бывшего хозяина Ипполита Матвеевича Воробьянинова.

Вот и нам остается окончания сеанса бессвязного бормотания со стороны руководства Армении и их перехода к главному - к внесению изменений в Конституцию этой страны, в иные ее "символы". Если они все подразумевают территориальные претензии к нашей стране и к Турции, то ни о каком мире в регионе и речи быть не может. Так что, утром деньги (избавление РА от всего провокационного), а вечером стулья (то есть мирный договор). Иначе быть не может. Торг тут не уместен.