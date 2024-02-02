Парламентам на COP29 необходимо способствовать выделению большего объема средств на борьбу с изменением климата

Источник: Агентство международной информации Trend

Парламентам на COP29, которая пройдет в Азербайджане, необходимо использовать свои полномочия, чтобы способствовать выделению большего объема средств на борьбу с изменением климата.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend во время визита в Баку генеральный секретарь Межпарламентского союза (IPU) Мартин Чунгонг.

"Я очень рад вновь посетить Азербайджан. Это мой второй визит в страну. Первый раз я совершил визит в Азербайджан в 2017 году, и на этот раз мне было очень приятно стать свидетелем развития страны. Я чувствую, что я в числе друзей в Азербайджане, и мои переговоры с властями показывают, что в Азербайджане доверяют институту, который я представляю, Межпарламентскому союзу, который является глобальной организацией парламентов. У нас есть возможности и обязательства для совместной работы над укреплением связей для взаимной выгоды. Я нахожусь здесь в контексте отношений, которые Межпарламентский союз, всемирная организация парламентов, поддерживает с Азербайджаном, очень активным членом этой организации. Я здесь, чтобы обсудить как мы можем определить пути укрепления этого сотрудничества в конкретных областях, которые выгодны как Азербайджану, так и IPU", - сказал он.

Он отметил, что одно из важнейших направлений сотрудничества между IPU и Азербайджаном связано с борьбой с изменением климата.

"Азербайджан был выбран местом проведения COP29 в этом году. Это действительно очень большая ответственность, и я хочу поблагодарить Азербайджан за согласие провести этот саммит. Как и в случае любого крупного глобального процесса, IPU стремится мобилизовать парламенты, чтобы дополнить усилия, прилагаемые правительствами и другими заинтересованными сторонами, особенно в этой конкретной области изменения климата. Как мы знаем, изменение климата представляет собой экзистенциальную угрозу человечеству, и все руки должны быть наготове, чтобы принять меры. Это один из вопросов, который я обсуждал с властями Азербайджана, и я рад, что мы можем рассчитывать на поддержку парламента здесь, в Баку, для организации парламентского саммита в рамках COP29 для мобилизации поддержки парламентами действий по борьбе с изменением климата в контексте Парижского соглашения", - заявил генеральный секретарь IPU.

Чунгонг отметил, что то, что требуется от парламентов в контексте COP29, "не является ракетостроением".

"Мы знаем традиционную роль и прерогативу парламентов, закрепленные в конституциях стран мира. Парламенты несут ответственность за составление бюджета в странах, и они обязаны представлять все общество. Мы хотим, чтобы они использовали свои полномочия в этой области изменения климата. Какие бы решения ни были приняты в рамках COP29, многие из них необходимо будет законодательно закрепить на национальном уровне. Они также несут ответственность за распределение необходимых ресурсов", - сказал он.

Генеральный секретарь IPU считает, что важно, чтобы парламенты использовали свои обязанности и полномочия для выделения большего финансирования на действия, благоприятные для климата.

"В Дубае на COP28 было принято решение о переходе от ископаемого топлива к "чистой" энергии. Как парламенты могут помочь принять законы и внедрить политику, основанную на "чистой" энергии, чтобы люди больше не прибегали к ископаемому топливу? Какие компенсационные механизмы необходимо создать? Потому что сегодня многие страны зависят от ископаемого топлива в своих доходах. Так как же определить альтернативы ископаемому топливу, которые будут выгодны не только потребителям, но также и тем, кто производит ископаемое топливо? Это некоторые из дискуссий, которые могут состояться в парламентском контексте с целью принятия законодательства, с целью обеспечения ресурсов. Возможно, потребуется привлечь научное сообщество к проведению исследований и посмотреть, какие еще существуют альтернативные источники энергии. Хотя в настоящее время используются многие из них, и, возможно, нам необходимо расширить использование солнечной энергии, энергии ветра", - сказал он.

Чунгонг отметил, что в Азербайджане реализуются масштабные проекты по производству альтернативной энергии.

"Это то, что мы можем продвигать и поощрять парламенты подталкивать свои правительства к переходу к более "чистой" энергетике посредством своих законотворческих полномочий, механизмов надзора и подотчётности, чтобы перейти от ископаемого топлива к "зеленой" энергии в ближайшем будущем", - добавил он.

Далее Чунгонг отметил, что еще одна важная область сотрудничества связана с мерами по миростроительству между Азербайджаном и Арменией.

Он отметил, что IPU осведомлен о последних событиях в регионе, об отношениях между Азербайджаном и его соседями, и IPU, как организация, созданная для укрепления мира и безопасности во всем мире, считает необходимым провести обсуждения со сторонами о том, как диалог может помочь решить проблемы, которые могут привести к нестабильности.

"Я провел обсуждения с властями Азербайджана, и доволен ответом, который я получил. На данном этапе мы стремимся добиться принципиального соглашения о том, что IPU предоставит обеим странам платформу на парламентском уровне, чтобы собраться вместе и обсудить в откровенной и честной манере те вопросы, которые, в случае их решения, могут помочь консолидации мира в регионе. Мы планируем пригласить высшее руководство парламентов двух стран для проведения обсуждений. Мы верим в парламентскую дипломатию, которая дополняет традиционную форму дипломатии, артикулируемую исполнительными органами власти", - заявил генеральный секретарь IPU.

Чунгонг сказал, что он полон энергии для реализации инициативы, которую IPU выдвинул и которая получила мощную поддержку со стороны Азербайджана на самом высоком государственном уровне.

"Я приглашу спикера азербайджанского парламента Сахибу Гафарову в Женеву, чтобы провести переговоры с коллегами из Армении, с тем, чтобы двигаться вперед по повестке дня создания этой платформы для постоянного диалога. Мы надеемся, что сможем организовать такую встречу во время следующей ассамблеи Межпарламентского союза, которая состоится примерно с 23 по 27 марта этого года. Мы хотим пригласить парламентариев провести встречу первоначально в неформальном формате, чтобы по-настоящему поговорить о тех острых проблемах, которые являются яблоком раздора между двумя странами. И таким образом мы сможем добиться лучшего взаимопонимания между парламентами двух стран. Затем мы можем попытаться создать благоприятную среду для успешного исхода продолжающихся мирных переговоров между двумя странами", - сказал он.

Чунгонг уточнил, что цель инициативы IPU не в том, чтобы дублировать то, что делается властями посредством переговоров между двумя государствами.

"Я рад отметить, что с обеих сторон есть положительный отклик на эту инициативу. И мы с нетерпением ждем этого взаимодействия, поскольку считаем, что оно несет в себе мощный потенциал для создания доверия, для рассеивания возможных недоразумений и для создания той доброжелательности, которая необходима для мирных и гармоничных отношений между людьми. В IPU мы очень рады возможности предложить эту платформу, потому что это мандат, долг и ответственность этой организации перед человечеством - достичь взаимопонимания между конфликтующими сторонами и таким образом способствовать миру и безопасности во всем мире", - заявил генеральный секретарь IPU.

Он отметил, что здесь в первую очередь необходимо мобилизовать позитивные силы.

"Мы должны опираться на позитивные силы, которые существуют, и свести к минимуму деструктивный потенциал других сил. Мы заинтересованы в мобилизации позитивных сил, которые существуют. Я очень удовлетворен переговорами с Президентом Ильхамом Алиевым, в ходе которых была выражена приверженность Азербайджана успешному продвижению мирного процесса. Вот что важно для нас - приверженность обеих сторон. Мы максимизируем вклад доброжелательных посредников и, таким образом, минимизируем влияние тех, у кого могут быть свои собственные планы. Что касается меня, то я хочу задействовать позитивные силы, начиная с заинтересованных сторон. И, как я уже сказал, я очень доволен тем ответом, который мы получили", - заключил Чунгонг.