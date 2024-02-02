Более 80 представителей ПА ОБСЕ будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Более 80 наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) прибудут в Азербайджан для наблюдения за предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Secki-2024.az главой делегации наблюдателей ПА ОБСЕ станет вице-президент ПА ОБСЕ Даниэла Де Риддер (Германия), а специальным координатором и руководителем миссии краткосрочного наблюдения ОБСЕ - заместитель председателя Комитета по экономике и окружающей среде Артур Герасимов (Украина).

"Мы тесно сотрудничаем с миссией БДИПЧ ОБСЕ по контролю за соответствием президентских выборов демократическим принципам, процедурам свободного голосования, справедливой атмосфере, доступности СМИ и достоверному освещению результатов", - сказала Д. Де Риддер.

Отметим, что 7 февраля ПА ОБСЕ проведет свое десятое наблюдение за выборами в Азербайджане (с 1995 года).

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