Углубляется конфликт между армянским лобби в США и Пашиняном

Автор: Байрам Эльшадов

Непростые взаимоотношения между армянским лобби в США и премьер-министром Армении Николом Пашиняном становятся еще более напряженными. Армянское лобби организовало в США мероприятие, целью которого являлось стремление торпедировать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. На мероприятии организованном Армянским национальным комитетом Америки (ANCA) американский конгрессмен Бред Шерман выступил с призывом "поставить Армении оборонительное вооружение". Заявление ANCA, сделанное устами американского конгрессмена, было сделано в связи с тем, что армянская диаспора знала о том, что Пашинян будет говорить про изменение конституции и декларацию о независимости.

Для армянской диаспоры мир между Азербайджаном и Арменией является равносильным смертному приговору. Причина, объясняющая такое поведение ANCA весьма проста. Вся бизнес модель армянской диаспоры в западных странах основывается на ненависти к Азербайджану и Турции. Армянская диаспора, напоминающая по своей структуре преступный синдикат, зарабатывает деньги благодаря игре на чувствах о "страданиях" армян в Армении, куда попадает лишь маленькая часть финансового потока, который генерируется в США.

А мир между Арменией и Азербайджаном означает, что армянское лобби потеряет возможность обогащения за счет демонизации образа Азербайджана. Да и какой уважающий себя политик на западе станет верить их заявлением о том, что армянам в Армении сложно из-за Азербайджана? Ведь страны живут в мире, а значит нет никаких проблем.

С этой точки зрения, ANCA находится в очень сложном положении, и причины, по которым американские армяне желают вставить палки в колеса мирного процесса между Арменией и Азербайджаном понятны.

И это не первый раз когда армянская диаспора открыто бросает вызов Пашиняну. Ранее в диаспоре неоднократно называли Пашиняна "предателем" и обвиняли его почти во всех проблемах современной Армении.

Таким образом, видно, что армянская диаспора является деструктивным фактором, интересы которой отрицательно коррелируют с интересами Армении. Ключевая причина, которую объясняет такую связь, связана с тем, что продолжение вражеских отношений между Азербайджаном и Арменией имеет низкие риски для диаспоры. В данном контексте возможно выдвинуть аргумент о том, что вражда между Баку и Ереваном полезна для диаспоры, так как она позволяет манипулировать гипернационализмом и увеличивать влияние среди армян, проживающих в самой Армении.