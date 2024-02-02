В Азербайджане завершен процесс передачи протоколов голосования в участковые избирательные комиссии

Сегодня завершается процесс передачи протоколов голосования в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане из окружной избирательной комиссии в участковые избирательные комиссии.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт Secki-2024.az согласно Избирательному кодексу, окружные избирательные комиссии должны обеспечить выдачу протоколов голосования участковым избирательным комиссиям не менее чем за четыре дня до дня голосования (до 3 февраля 2024 года).