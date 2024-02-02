https://news.day.az/politics/1633974.html В Азербайджане завершен процесс передачи протоколов голосования в участковые избирательные комиссии
В Азербайджане завершен процесс передачи протоколов голосования в участковые избирательные комиссии
Сегодня завершается процесс передачи протоколов голосования в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане из окружной избирательной комиссии в участковые избирательные комиссии.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт Secki-2024.az согласно Избирательному кодексу, окружные избирательные комиссии должны обеспечить выдачу протоколов голосования участковым избирательным комиссиям не менее чем за четыре дня до дня голосования (до 3 февраля 2024 года).
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