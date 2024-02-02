Посольство Азербайджана в США обратилось к гражданам Азербайджана в связи с президентскими выборами

Посольство Азербайджана в Соединенных Штатах Америки обратилось к гражданам Азербайджана в связи с внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на сайт Secki-2024.az об этом говорится в публикации дипломатической миссии Азербайджана в США в социальной сети X.

"7 февраля в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджанской Республике в нашем посольстве был создан избирательный участок. Наши граждане, имеющие активное избирательное право, постоянно или временно проживающие в США, в том числе достигшие 18-летнего возраста, которые будут находиться в этой стране в день выборов, могут воспользоваться своим правом голоса на участке, созданном в посольстве, с 8:00 до 19:00 7 февраля 2024 года, используя действующий общегражданский паспорт Азербайджанской Республики или удостоверение личности", - говорится в публикации посольства.

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