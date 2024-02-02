В Ханкенди обнаружено оставленное армянами вооружение

В Ханкенди найдено оружие и боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в МВД, 1 февраля в Ханкенди найдены и изъяты 4 автомата разных марок, 3 пистолета, 3 граната, 2 винтовки разных марок, 50 магазинов, 2129 патронов разных калибров и другие боеприпасы.

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