https://news.day.az/politics/1633985.html В Ханкенди обнаружено оставленное армянами вооружение
В Ханкенди обнаружено оставленное армянами вооружение
В Ханкенди найдено оружие и боеприпасы.
Как сообщили Day.Az в МВД, 1 февраля в Ханкенди найдены и изъяты 4 автомата разных марок, 3 пистолета, 3 граната, 2 винтовки разных марок, 50 магазинов, 2129 патронов разных калибров и другие боеприпасы.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре