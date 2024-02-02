Названа дата прибытия в Азербайджан миссии ГУАМ в связи с президентскими выборами

Миссия Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане прибудет в Баку в полном составе 6 февраля.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сайту secki-2024.az сообщили в пресс-службе организации.

В состав делегации из шести человек во главе с генеральным секретарем ГУАМ Алтаем Эфендиевым входят депутаты Верховной Рады Украины Святослав Юраш и Михаил Папиев, депутат парламента Грузии Давид Матикашвили, а также координаторы программ Секретариата ГУАМ Теймураз Киладзе и Сабухи Тамиров.

Отметим, что наблюдательная миссия ГУАМ опубликует отчет по итогам мониторинга после голосования.

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