Названа дата прибытия в Азербайджан миссии ГУАМ в связи с президентскими выборами
Миссия Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане прибудет в Баку в полном составе 6 февраля.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сайту secki-2024.az сообщили в пресс-службе организации.
В состав делегации из шести человек во главе с генеральным секретарем ГУАМ Алтаем Эфендиевым входят депутаты Верховной Рады Украины Святослав Юраш и Михаил Папиев, депутат парламента Грузии Давид Матикашвили, а также координаторы программ Секретариата ГУАМ Теймураз Киладзе и Сабухи Тамиров.
Отметим, что наблюдательная миссия ГУАМ опубликует отчет по итогам мониторинга после голосования.
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