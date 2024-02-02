Более тысячи камер установлены в избирательных участках в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности генерал-майор Аллахверян Исмаилов.

"Как вы знаете, внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоятся 7 февраля 2024 года. В связи с этим событием в нашей госслужбе создана рабочая группа. В эту рабочую группу вошли Министерство цифрового развития и транспорта, Избирательная комиссия нашего Сервисного центра, многие частные учреждения, и с первого дня был утвержден план действий нашей рабочей группы, и мы создали нашу работу в соответствии с планом действий. Таким образом, за очень короткий период времени было создано более шести тысяч станций, каждая из которых была обеспечена современными информационно-коммуникационными технологиями и стабильным интернетом. Более тысячи камер установлены в избирательных участках. Все представленное в этом году прикладное информационно-технологическое оборудование, видео-, фото- и другое прикладное оборудование, включающее в себя последние достижения, практически новое, поскольку у нас еще есть возможность успешно использовать это оборудование в ближайшие несколько лет", - сказал он.

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