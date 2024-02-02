https://news.day.az/politics/1634027.html Армяне заминировали лесные массивы вокруг Ходжалы и города Шуша - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Армяне заминировали лесные массивы вокруг Ходжалы и города Шуша - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
После 44-дневной Отечественной войны военнослужащими Вооруженных сил Армении было заминировано до 480 км участков глубиной до двух км вдоль линии соприкосновения, в том числе около 100 км от вершины Бузлуг до горы Лачин.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Было отмечено, что в Карабахском экономическом районе мины были установлены в основном вблизи населенных пунктов и кладбищ, в лесных массивах вокруг Ходжалы и города Шуша, а также на автомагистралях.
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