https://news.day.az/politics/1634030.html Карабах очищают от мин и неразорвавшихся боеприпасов - ФОТО
Карабах очищают от мин и неразорвавшихся боеприпасов - ФОТО
Министерство обороны Азербайджана обнародовало меры, принятые инженерными подразделениями азербайджанской армии на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве, всего на освобожденных территориях инженерно-фортификационные подразделения очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 36 000 гектаров.
Было обнаружено и обезврежено 10 400 противопехотных мин, 3 300 противотанковых мин, 11 850 неразорвавшихся боеприпасов.
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