Список избирательных участков с установленными веб-камерами

Опубликован список избирательных участков, где установлены веб-камеры для наблюдения за ходом внеочередных президентских выборов в Азербайджане, назначенных на 7 февраля.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности на 1000 избирательных участках в 119 избирательных округах были установлены веб-камеры.

Представляем читателям подробный список:

Порядковый номер и название избирательного округа

Порядковые номера избирательных участков с установленными веб-камерами

1 - Шарур - Садарак

12, 15, 17, 21, 36

2 - Шарур - Кянгярли

1, 4, 5, 6, 7, 43, 49

3 - Бабек - Шахбуз - Кянгярли

1, 2, 3, 20, 23, 37, 40

4 - город Нахчыван

10, 12, 15, 17

5 - Бабек - Нахчыван - Джульфа

20, 29, 33, 34, 38

6 - Ордубад - Джульфа

1, 2, 3, 4, 6, 44, 55

7 - Сабаил

2, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 31, 37

8 - Бинагади I

3, 4, 7, 8, 18, 19, 26, 30, 32, 35

9 - Бинагади II

6, 8, 10, 14, 17, 18, 20, 25, 32, 34

10 - Бинагади III

3, 5, 13, 16, 21, 32, 37

11 - Бинагади - Гарадаг

14, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 41

12 - Хазар I

1, 7, 16, 19, 21, 27, 34

13 - Хазар II

4, 5, 9, 15

14 - Хазар - Пираллахи

1, 3, 7, 14, 19, 26, 32, 36, 37

15 - Ясамал I

3, 4, 9, 11, 16, 17, 18, 22, 30, 33

16 - Ясамал II

1, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 31, 32

17 - Ясамал III

1, 2, 3, 5, 8, 12, 26, 27, 37, 38

18 - Нариманов - Низами - Бинагади

2, 3, 6, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 29

19 - Нариманов I

2, 6, 7, 9, 13, 16, 20, 24, 26, 28, 36

20 - Нариманов II

1, 4, 5, 7, 8, 16, 21, 25, 26, 33

21 - Насими - Бинагади

1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 27, 28

22 - Насими - Ясамал

2, 5, 13, 14, 15, 17, 20, 34, 37

23 - Насими - Сабаил

2, 11, 12, 13, 15, 17, 26, 27, 29, 32, 35, 37

24 - Низами I

3, 7, 9, 11, 14, 22, 27, 30, 31, 34

25 - Низами II

2, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 26, 27, 30

26 - Сабунчи I

6, 8, 13, 17, 23, 25, 29, 32

27 - Сабунчи II

2, 4, 22, 24, 26, 27, 33, 34

28 - Сабунчи III

2, 5, 7, 12, 19, 22, 27

29 - Сабунчи IV

2, 3, 14, 22, 25, 26, 27

30 - Сураханы I

3, 6, 9, 13, 15, 16, 24, 37

31 - Сураханы II

4, 6, 8, 12, 19, 22, 27, 34, 38, 39

32 - Сураханы III

1, 4, 13, 15, 17, 18, 20, 36, 38, 39, 42

33 - Хатаи I

4, 11, 12, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 37

34 - Хатаи II

2, 7, 9, 13, 15, 18, 22, 24, 28, 33

35 - Хатаи III

2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 22, 40

36 - Хатаи - Suraxanı

1, 6, 10, 12, 14, 15, 21, 23, 30, 37

37 - Гарадаг

5, 7, 20, 28, 30, 32, 34

38 - Гянджа I

2, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 33

39 - Гянджа II

6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 28, 32

40 - Гянджа III

2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 20, 23, 32

41 - Гянджа - Самух - Геранбой

6, 10, 12, 14, 17, 19, 38, 39

42 - Сумгайыт I

7, 9, 18, 27, 32, 35, 41

43 - Сумгайыт II

2, 6, 9, 15, 20, 22, 29, 30, 36

44 - Сумгайыт III

4, 9, 14, 18, 21, 34, 35, 36

45 - Сумгайыт IV

3, 7, 18, 30, 36, 37

46 - Сумгайыт V

8, 10, 24, 28, 29

47 - Сумгайыт - Абшерон - Гарадаг

1, 2, 24, 26, 34, 35, 36

48 - Абшерон I

2, 4, 5, 9, 13

49 - Абшерон II

2, 10, 11, 14, 15, 18

50 - Абшерон III

1, 9, 13

51 - Ширван

9, 12, 15, 17, 19, 20, 26, 29, 30, 32, 34

52 - Евлах

2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 35

53 - Евлах - Мингячевир

6, 10, 21, 25, 30, 46, 49

54 - Мингячевир

4, 5, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28

55 - Сиязань - Губа - Хызы

1, 2, 3, 4, 8, 69

56 - Шабран - Хачмаз

1, 2, 3, 4, 7

57 - город Хачмаз

1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 47, 48

58 - село Хачмаз

2, 4, 7, 8, 9, 16, 20, 32, 33, 46

59 - Губа

5, 16, 22, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 63

60 - Губа - Гусар

13, 15, 20, 29, 34, 36, 39, 42, 43

61 - Гусар

1, 7, 8, 18, 27, 33, 38, 46, 58, 60

62 - Кюрдемир

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18

63 - Гаджигабул - Кюрдемир

1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12

64 - Сальян

1, 8, 10, 21, 23, 43

65 - Сальян - Билясувар - Нефтчала

4, 5, 6, 9, 30, 32, 37, 40, 42

66 - Саатлы

4, 5, 8, 19, 20, 35, 37

67 - Сабирабад

4, 11, 12, 23

68 - Сабирабад -Ширван

1, 2, 4, 10, 35, 51, 56

69 - Билясувар

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 21, 34

70 - Нефтчала

3, 11, 12, 17, 35

71 - город Джалилабад

1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 19, 23, 24, 37, 43, 53

72 - село Джалилабад

2, 3, 8, 13, 38

73 - Масаллы - Джалилабад

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 21, 28, 39, 43

74 - Масаллы

15, 22, 44, 49

75 - Ярдымлы - Масаллы

1, 2, 39, 45, 66

76 - Лянкяран - Масаллы

1, 15, 18, 27, 39, 41, 43

77 - город Лянкяран

3, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 19, 24, 30, 31, 34

78 - село Лянкяран

2, 33, 39, 42, 44

79 - Астара

1, 2, 3, 4, 6, 8, 20, 22, 26, 35, 36

80 - Лерик - Астара

1, 2, 3, 20, 74, 113, 123

81 - Имишли

2, 3, 8, 10, 11, 42

82 - Имишли - Саатлы

1, 3, 8, 37

83 - Бейлаган

3, 6, 15, 18, 41, 56, 58

84 - Физули

13, 18, 19, 33, 36, 37, 40

85 - Физули - Агджабеди

39, 41, 51

86 - Агджабеди

2, 3, 7, 8, 11, 13, 27, 47

87 - Гобустан - Шамахы - Исмайыллы

1, 27, 29

88 - Шамахы

1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 32, 47, 51

89 - Исмайыллы

1, 2, 4, 23, 26, 38

90 - Агсу

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 32, 33

91 - Гёйчай

7, 18, 29, 32, 36

92 - Гёйчай - Агдаш

6, 7, 8, 13, 15, 20, 21, 33, 34, 37, 39, 40

93 - Агдаш

2, 4, 5, 9, 10, 20, 22, 26, 28, 35

94 - Уджар

3, 4, 5, 6, 7, 12, 15 ,17, 37, 44

95 - Зярдаб - Кюрдемир - Уджар

1 ,2, 4, 7, 17, 19, 25, 43, 53, 54

96 - Геранбой

1, 2, 4, 35, 37, 45, 47, 55

97 - Тертер - Нафталан - Геранбой

1, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 38, 50, 53, 54

98 - Барда - Тертер

5, 22, 42, 47, 50

99 - Барда

1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 31, 33

100 - Гёйгёль - Дашкесан - Кяльбаджар

1, 2, 3, 6, 7, 12, 16, 30, 41, 52, 53, 54, 55

101 - Самух - Шамкир

1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16

102 - город Шамкир

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 23, 38, 39, 45, 48

103 - село Шамкир

6, 15, 18, 23, 39

104 - Гядабей

18, 20, 25, 34, 35, 36, 38, 45, 51

105 - Товуз- Гядабей

2, 5, 12, 17, 27, 38, 42, 43

106 - Товуз

1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 21, 25, 29, 31, 33

107 - Товуз - Газах - Агстафа

2

108 - Агстафа

1, 2, 3, 4, 8, 21, 39, 40

109 - Газах

1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 29, 31

110 - Балакен

1, 2, 4, 5, 15, 21, 22, 28

111 - Загатала - Балакен

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 39, 45

112 - Загатала

1, 5, 11, 29, 35

113 - Гах - Шеки

1, 2, 4, 5, 9, 17, 23, 57, 60, 61

114 - город Шеки

1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37

115 - село Шеки

1, 4, 6, 23, 26, 29, 31, 36, 46

116 - Габала

2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 22, 23

117 - Огуз - Габала - Шеки

21, 25, 31, 32, 33, 34, 51, 54

118 - город Агдам

1, 52

119 - село Агдам

21, 35