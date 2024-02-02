Список избирательных участков с установленными веб-камерами

Опубликован список избирательных участков, где установлены веб-камеры для наблюдения за ходом внеочередных президентских выборов в Азербайджане, назначенных на 7 февраля.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности на 1000 избирательных участках в 119 избирательных округах были установлены веб-камеры.

Представляем читателям подробный список: