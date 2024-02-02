Список избирательных участков с установленными веб-камерами
Опубликован список избирательных участков, где установлены веб-камеры для наблюдения за ходом внеочередных президентских выборов в Азербайджане, назначенных на 7 февраля.
Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.
Было отмечено, что в общей сложности на 1000 избирательных участках в 119 избирательных округах были установлены веб-камеры.
Представляем читателям подробный список:
|
Порядковый номер и название избирательного округа
|
Порядковые номера избирательных участков с установленными веб-камерами
|
1 - Шарур - Садарак
|
12, 15, 17, 21, 36
|
2 - Шарур - Кянгярли
|
1, 4, 5, 6, 7, 43, 49
|
3 - Бабек - Шахбуз - Кянгярли
|
1, 2, 3, 20, 23, 37, 40
|
4 - город Нахчыван
|
10, 12, 15, 17
|
5 - Бабек - Нахчыван - Джульфа
|
20, 29, 33, 34, 38
|
6 - Ордубад - Джульфа
|
1, 2, 3, 4, 6, 44, 55
|
7 - Сабаил
|
2, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 31, 37
|
8 - Бинагади I
|
3, 4, 7, 8, 18, 19, 26, 30, 32, 35
|
9 - Бинагади II
|
6, 8, 10, 14, 17, 18, 20, 25, 32, 34
|
10 - Бинагади III
|
3, 5, 13, 16, 21, 32, 37
|
11 - Бинагади - Гарадаг
|
14, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 41
|
12 - Хазар I
|
1, 7, 16, 19, 21, 27, 34
|
13 - Хазар II
|
4, 5, 9, 15
|
14 - Хазар - Пираллахи
|
1, 3, 7, 14, 19, 26, 32, 36, 37
|
15 - Ясамал I
|
3, 4, 9, 11, 16, 17, 18, 22, 30, 33
|
16 - Ясамал II
|
1, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 31, 32
|
17 - Ясамал III
|
1, 2, 3, 5, 8, 12, 26, 27, 37, 38
|
18 - Нариманов - Низами - Бинагади
|
2, 3, 6, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 29
|
19 - Нариманов I
|
2, 6, 7, 9, 13, 16, 20, 24, 26, 28, 36
|
20 - Нариманов II
|
1, 4, 5, 7, 8, 16, 21, 25, 26, 33
|
21 - Насими - Бинагади
|
1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 27, 28
|
22 - Насими - Ясамал
|
2, 5, 13, 14, 15, 17, 20, 34, 37
|
23 - Насими - Сабаил
|
2, 11, 12, 13, 15, 17, 26, 27, 29, 32, 35, 37
|
24 - Низами I
|
3, 7, 9, 11, 14, 22, 27, 30, 31, 34
|
25 - Низами II
|
2, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 26, 27, 30
|
26 - Сабунчи I
|
6, 8, 13, 17, 23, 25, 29, 32
|
27 - Сабунчи II
|
2, 4, 22, 24, 26, 27, 33, 34
|
28 - Сабунчи III
|
2, 5, 7, 12, 19, 22, 27
|
29 - Сабунчи IV
|
2, 3, 14, 22, 25, 26, 27
|
30 - Сураханы I
|
3, 6, 9, 13, 15, 16, 24, 37
|
31 - Сураханы II
|
4, 6, 8, 12, 19, 22, 27, 34, 38, 39
|
32 - Сураханы III
|
1, 4, 13, 15, 17, 18, 20, 36, 38, 39, 42
|
33 - Хатаи I
|
4, 11, 12, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 37
|
34 - Хатаи II
|
2, 7, 9, 13, 15, 18, 22, 24, 28, 33
|
35 - Хатаи III
|
2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 22, 40
|
36 - Хатаи - Suraxanı
|
1, 6, 10, 12, 14, 15, 21, 23, 30, 37
|
37 - Гарадаг
|
5, 7, 20, 28, 30, 32, 34
|
38 - Гянджа I
|
2, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 33
|
39 - Гянджа II
|
6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 28, 32
|
40 - Гянджа III
|
2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 20, 23, 32
|
41 - Гянджа - Самух - Геранбой
|
6, 10, 12, 14, 17, 19, 38, 39
|
42 - Сумгайыт I
|
7, 9, 18, 27, 32, 35, 41
|
43 - Сумгайыт II
|
2, 6, 9, 15, 20, 22, 29, 30, 36
|
44 - Сумгайыт III
|
4, 9, 14, 18, 21, 34, 35, 36
|
45 - Сумгайыт IV
|
3, 7, 18, 30, 36, 37
|
46 - Сумгайыт V
|
8, 10, 24, 28, 29
|
47 - Сумгайыт - Абшерон - Гарадаг
|
1, 2, 24, 26, 34, 35, 36
|
48 - Абшерон I
|
2, 4, 5, 9, 13
|
49 - Абшерон II
|
2, 10, 11, 14, 15, 18
|
50 - Абшерон III
|
1, 9, 13
|
51 - Ширван
|
9, 12, 15, 17, 19, 20, 26, 29, 30, 32, 34
|
52 - Евлах
|
2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 35
|
53 - Евлах - Мингячевир
|
6, 10, 21, 25, 30, 46, 49
|
54 - Мингячевир
|
4, 5, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28
|
55 - Сиязань - Губа - Хызы
|
1, 2, 3, 4, 8, 69
|
56 - Шабран - Хачмаз
|
1, 2, 3, 4, 7
|
57 - город Хачмаз
|
1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 47, 48
|
58 - село Хачмаз
|
2, 4, 7, 8, 9, 16, 20, 32, 33, 46
|
59 - Губа
|
5, 16, 22, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 63
|
60 - Губа - Гусар
|
13, 15, 20, 29, 34, 36, 39, 42, 43
|
61 - Гусар
|
1, 7, 8, 18, 27, 33, 38, 46, 58, 60
|
62 - Кюрдемир
|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18
|
63 - Гаджигабул - Кюрдемир
|
1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12
|
64 - Сальян
|
1, 8, 10, 21, 23, 43
|
65 - Сальян - Билясувар - Нефтчала
|
4, 5, 6, 9, 30, 32, 37, 40, 42
|
66 - Саатлы
|
4, 5, 8, 19, 20, 35, 37
|
67 - Сабирабад
|
4, 11, 12, 23
|
68 - Сабирабад -Ширван
|
1, 2, 4, 10, 35, 51, 56
|
69 - Билясувар
|
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 21, 34
|
70 - Нефтчала
|
3, 11, 12, 17, 35
|
71 - город Джалилабад
|
1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 19, 23, 24, 37, 43, 53
|
72 - село Джалилабад
|
2, 3, 8, 13, 38
|
73 - Масаллы - Джалилабад
|
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 21, 28, 39, 43
|
74 - Масаллы
|
15, 22, 44, 49
|
75 - Ярдымлы - Масаллы
|
1, 2, 39, 45, 66
|
76 - Лянкяран - Масаллы
|
1, 15, 18, 27, 39, 41, 43
|
77 - город Лянкяран
|
3, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 19, 24, 30, 31, 34
|
78 - село Лянкяран
|
2, 33, 39, 42, 44
|
79 - Астара
|
1, 2, 3, 4, 6, 8, 20, 22, 26, 35, 36
|
80 - Лерик - Астара
|
1, 2, 3, 20, 74, 113, 123
|
81 - Имишли
|
2, 3, 8, 10, 11, 42
|
82 - Имишли - Саатлы
|
1, 3, 8, 37
|
83 - Бейлаган
|
3, 6, 15, 18, 41, 56, 58
|
84 - Физули
|
13, 18, 19, 33, 36, 37, 40
|
85 - Физули - Агджабеди
|
39, 41, 51
|
86 - Агджабеди
|
2, 3, 7, 8, 11, 13, 27, 47
|
87 - Гобустан - Шамахы - Исмайыллы
|
1, 27, 29
|
88 - Шамахы
|
1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 32, 47, 51
|
89 - Исмайыллы
|
1, 2, 4, 23, 26, 38
|
90 - Агсу
|
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 32, 33
|
91 - Гёйчай
|
7, 18, 29, 32, 36
|
92 - Гёйчай - Агдаш
|
6, 7, 8, 13, 15, 20, 21, 33, 34, 37, 39, 40
|
93 - Агдаш
|
2, 4, 5, 9, 10, 20, 22, 26, 28, 35
|
94 - Уджар
|
3, 4, 5, 6, 7, 12, 15 ,17, 37, 44
|
95 - Зярдаб - Кюрдемир - Уджар
|
1 ,2, 4, 7, 17, 19, 25, 43, 53, 54
|
96 - Геранбой
|
1, 2, 4, 35, 37, 45, 47, 55
|
97 - Тертер - Нафталан - Геранбой
|
1, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 38, 50, 53, 54
|
98 - Барда - Тертер
|
5, 22, 42, 47, 50
|
99 - Барда
|
1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 31, 33
|
100 - Гёйгёль - Дашкесан - Кяльбаджар
|
1, 2, 3, 6, 7, 12, 16, 30, 41, 52, 53, 54, 55
|
101 - Самух - Шамкир
|
1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16
|
102 - город Шамкир
|
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 23, 38, 39, 45, 48
|
103 - село Шамкир
|
6, 15, 18, 23, 39
|
104 - Гядабей
|
18, 20, 25, 34, 35, 36, 38, 45, 51
|
105 - Товуз- Гядабей
|
2, 5, 12, 17, 27, 38, 42, 43
|
106 - Товуз
|
1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 21, 25, 29, 31, 33
|
107 - Товуз - Газах - Агстафа
|
2
|
108 - Агстафа
|
1, 2, 3, 4, 8, 21, 39, 40
|
109 - Газах
|
1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 29, 31
|
110 - Балакен
|
1, 2, 4, 5, 15, 21, 22, 28
|
111 - Загатала - Балакен
|
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 39, 45
|
112 - Загатала
|
1, 5, 11, 29, 35
|
113 - Гах - Шеки
|
1, 2, 4, 5, 9, 17, 23, 57, 60, 61
|
114 - город Шеки
|
1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37
|
115 - село Шеки
|
1, 4, 6, 23, 26, 29, 31, 36, 46
|
116 - Габала
|
2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 22, 23
|
117 - Огуз - Габала - Шеки
|
21, 25, 31, 32, 33, 34, 51, 54
|
118 - город Агдам
|
1, 52
|
119 - село Агдам
|
21, 35
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