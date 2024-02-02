Миссия СНГ опубликовала промежуточный отчет по результатам мониторинга подготовки к президентским выборам в Азербайджане

Избирательные комиссии всех уровней принимают необходимые меры для проведения президентских выборов в Азербайджане: все организовано в строгом соответствии с законодательством страны.

Как сообщает в пятницу Day.Az, со ссылкой на сайт Secki-2024.az об этом говорится в промежуточном отчете миссии наблюдателей СНГ по результатам мониторинга в связи с подготовкой к президентским выборам в Азербайджане.

В рамках мониторинга избирательной кампании долгосрочные наблюдатели из СНГ ознакомились с работой окружных и участковых избирательных комиссий в Абшеронском, Агсуинском, Геранбойском, Гобустанском, Губинском, Гусарском, Джалилабадском, Евлахском, Имишлинском, Исмайыллинском, Лянкяранском, Масаллинском, Сабирабадском, Сальянском, Сиязаньском, Уджарском, Хачмазском, Шабранском, Шамахинском районах, а также городах Нахчыван, Баку, Гянджа, Евлах, Лянкяран и Ширван.

Представители миссии СНГ отметили в докладе, что комиссии обеспечены всеми необходимыми для организации голосования средствами.

В отчете подчеркивается, что наблюдательная миссия, не вмешиваясь в избирательный процесс и внутренние дела государства, свободно и самостоятельно осуществляет свои функции, руководствуясь законодательством Азербайджана и документами, принятыми в рамках СНГ.

Наблюдатели из СНГ в рамках мониторинга подготовки к президентским выборам обсудили ход избирательной кампании с руководством ЦИК и МИД Азербайджана. Состоялись встречи с представителями агитационного штаба кандидатов в президенты.

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