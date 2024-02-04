Проармянский Менендес резко обеднел

Новый отчет о сборе средств проармянского сенатора Боба Менендеса выявил, что после того, как в сентябре прошлого года ему были предъявлены обвинения, в частности, в коррупции, фандрайзинг для его кампании резко упал, а судебные расходы увеличились.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на американский канал NBC News.

Менендес заявил журналистам, что ещё не решил, будет ли он вновь баллотироваться. Но упомянутый отчет свидетельствует о том, насколько сложно будет законодателю собрать пожертвования для политической гонки.

Согласно отчету, представленному в среду в Федеральную избирательную комиссию, за последние три месяца Менендес накопил всего 104 000 долларов. Это примерно одна десятая от того, что он собрал за предыдущий квартал.

Между тем, расходы кампании сенатора на юридические услуги в четвертом квартале резко увеличились и составили 2,3 миллиона долларов. Это в 10 раз больше, чем его кампания заплатила за те же услуги в течение всего 2023 года.

Фонд юридической защиты Менендеса собрал почти 470 000 долларов за первые шесть месяцев прошлого года. В него были внесены 30 000 долларов от членов влиятельной семьи Норкросс. Эти пожертвования были сделаны в августе - еще до предъявления ему обвинений.