В Азербайджане разрабатывается карта горнодобывающей промышленности Армении.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил председатель Общественного объединения картографов Азербайджана Мугабиль Байрамов.

Он упомянул, что на данный момент уже разработано 40 процентов карты.

"Карта готовится в двух форматах. С ее помощью можно будет узнать, где в Армении есть полезные ископаемые. Карта будет охватывать всю территорию Армении, а не только места расположения горнодобывающей промышленности Армении на границе с Азербайджаном. В то же время на карте будет размещена экологическая информация: какие реки какими веществами загрязняются и куда стекаются. Презентация карты планируется через четыре месяца. Карта будет на азербайджанском, английском и армянском языках", - сказал он.

M.Байрамов подчеркнул, что карта будет составлена с использованием азербайджанских топонимов.

"Мы также рассматриваем возможность распространения этой карты среди участников мероприятия COP29", - добавил он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!