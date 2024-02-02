Желаем, чтобы Ильхам Алиев всегда был Президентом Азербайджана

По мере приближения внеочередных президентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года, соотечественники, проживающие в разных странах мира, выражают свою позицию в связи с выборами.

Как сообщает Day.Az, соотечественники, проживающие в разных странах, посредством созданной в социальной сети Facebook платформы "BİZ - Zəfər Yoluna Davam!" призывают азербайджанцев мира продемонстрировать национальное единство и быть активными на выборах.

Проживающий в Германии потомок рода иреванских ханов Амир Али Сардари Иревани отметил, что поддерживает кандидатуру Президента Ильхама Алиева на предстоящих выборах, высоко ценит его заслуги во имя развития Азербайджана и решительность, проявленную при решении судьбоносных вопросов страны, и выразил уверенность в том, что под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Азербайджан и впредь будет развиваться и покорять все новые и новые вершины: "Я не только поддерживаю Вас, но и активно участвую в беседах с общинами, чтобы оказать дополнительную поддержку Вашей избирательной кампании".

Координационный совет азербайджанцев, проживающих в Соединенном Королевстве, также заявил о решительной поддержке кандидатуры Президента Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах 7 февраля: "Поставленные цели могут быть достигнуты только при наличии сильного и дальновидного лидера, способного мобилизовать государство и общество. Президент Ильхам Алиев - идеальный кандидат, который своими высокими качествами, непревзойденными заслугами перед государством и народом приносит Азербайджану устойчивые достижения, ведет страну вперед".

Главный раввин горских евреев города Тель-Авив Шмуэль Симан Тов отметил, что проживающая в Израиле азербайджанская диаспора желает, чтобы Ильхам Алиев всегда был Президентом Азербайджана: "Благодаря Вам нам довелось увидеть самые славные дни в истории Азербайджана. Мы всегда будем благодарны Вам за то, что подарили нам счастье испытать эту гордость!".

Руководитель и преподаватель класса азербайджанского языка отделения иностранных языков Городского образовательного центра Торонто, Канада, Егяна Джафарова пишет, что представители диаспоры всегда остаются верны азербайджанскому государству, его политике, и, руководствуясь рекомендациями Президента Ильхама Алиева на V Съезде азербайджанцев мира - Съезде Победы, неустанно работают на этом пути: "Я твердо убеждена, что Вы - единственный кандидат, который является гарантом того, что наша страна живет в мире, и который работает на благо и процветание нашего народа. Как Победоносному Лидеру Победоносного Народа я желаю Вам победы на выборах, которые состоятся 7 февраля".

"Директор организации "Лидер Медиа" и новостного портала 24News.ge Азер Мамедов отметил, что политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, возвысила наш народ, соотечественников во всем мире: "Вы как Лидер, под руководством которого были освобождены азербайджанские земли в течение 44 дней, навсегда останетесь в истории как Победоносный полководец. Мы поддерживаем Вас на предстоящих внеочередных президентских выборах и с нетерпением ждем, когда снова станем свидетелями Вашей победы".

Молодежная организация "Азери", действующая в Риге, Латвия, также поддерживает кандидатуру Президента Ильхама Алиева на выборах 7 февраля. Об этом заявил председатель организации Амиль Салимов: "Написав одну из самых славных страниц в истории нашей страны, Вы как победоносный Верховный главнокомандующий добились освобождения земель Азербайджана от оккупации. Приглашаем всех наших соотечественников, имеющих право голосовать, поддержать Вашу кандидатуру на президентских выборах 7 февраля".

Тренер по дзюдо Васфи Алиев, проживающий в городе Калгари канадской провинции Альберта, подчеркнул непоколебимое доверие к Президенту Ильхаму Алиеву: "Мы уверены, что Вы являетесь гарантом сохранения независимости Азербайджана, суверенитета и процветания нашего народа. Желаю Вам победы на предстоящих президентских выборах и хочу стать свидетелем успехов Азербайджана под Вашим руководством на предстоящих Олимпийских играх".

Видеообращения наших соотечественников на платформе BİZ можно посмотреть по ссылке ниже:

https://www.facebook.com/groups/761174492541764/media/videos

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