Пашинян хочет снять камень с шеи Армении. Удастся ли?

В Армении с подачи Никола Пашиняна начались внутренние дискуссии на тему изменений в Конституцию. Хотя инициатива премьер-министра не очень пока приветствуется, это позитивный шаг и он даст свои результаты. Эти обсуждения в конечном итоге могут привести армянское общество к истине и пониманию важности мира с соседями.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Как правильно отметил Президент Ильхам Алиев на встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза, территориальные претензии к Азербайджану содержатся и в Декларации независимости, и в Конституции, и в других нормативно-правовых документах Армении. Кроме того, наша целостность достаточно размыто поддерживается во многих резолюциях и заявлениях, сделанных на международном уровне. В основе исков Армении против Азербайджана в международных судах также звучит непризнание армянской стороной суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Мира можно достичь, только если положить конец претензиям Армении, удалить соответствующие положения из армянской Конституции и прочих основополагающих документов соседней страны. Это позиция Президента Азербайджана. Аргументированная и справедливая.

Я думаю, Пашинян тоже осознает, какие проблемы создает армянской государственности действующая Конституция страны. Его меседж к армянскому обществу - очень серьезный и смелый шаг. Даже внутри его команды есть большие разногласия по этому вопросу, я не говорю уже об обществе.

Понятие "конституция" достаточно молодое. Оно не уходит корнями далеко в историю. До сих пор есть страны, не имеющие Конституции. Например, Израиль. Конституции разных стран соответствуют их интересам, традициям и историческим характеристикам. Но ни одна страна не записала в свою Конституцию столь откровенно претензий на территории соседа, как это сделала Армения. Многие страны имеют друг к другу претензии, тем не менее, они не закрепляют эти претензии конституционно, заведомо руша отношения и формируя враждебную среду. Потому что такие претензии - это заявка на будущую дестабилизацию. Нашичие соответствующих положений в Декларации независимости и Конституции Армении оставляет лазейки для манипуляций этим вопросом в будущем. Эти угрозы должны быть устранены, иначе ни о каком прочном мире и стабильности в регионе речи быть не может.

Сейчас, когда Азербайджан и Армения встали на путь достижения долгосрочного мира, подобные положения в основополагающих документах являются тормозом для мирного процесса. Потому что территориальные претензии к Азербайджану, закрепленные Декларацией независимости и нашедшие отражение в Конституции Армении, это открытая заявка на будущую дестабилизацию, на будущие негативные процессы и войны в регионе. Это очень серьезно. В Ереване должны понимать, что, пока государственная независимость Армении основывается на "воссоединении" с азербайджанским Карабахом, прочный мир невозможен. Это как то ружье, которое висит на стене в начале пьесы - оно обязательно выстрелит в финале.

Провозглашая независимость, Армения закрепила официально претензии на земли Азербайджана и Турции, что совершенно недопустимо. Понятно, что ни Турция, ни Азербайджан не намерены добровольно передать свои земли армянам. Единственный способ завладеть ими - это победоносная война. Значит, Конституция, делая отсылку к Декларации независимости, фактически направляет месседж мировому сообществу о том, что Армения, дескать, оставляет за собой право претендовать на земли соседей и осуществить задуманное военным путем. Это заявка на будущие войны, на будущую эскалацию и дестабилизацию региона, а, возможно, и всего мира.

Как должны реагировать на это страны, на земли которых претендует Армения? А как отреагировали бы на подобное поведение своих соседей Франция или Германия? Адекватно. Азербайджан тоже реагирует адекватно и совершенно справедливо поднимает вопрос изменений в Конституцию Армении в интересах всего региона. В данном случае такой вопрос не может считаться внутренним делом армянского народа. Это уже дело и азербайджанского народа. Общества тех стран, на земли которых претендуют соседи, будут всегда помнить, что соседствуют с врагом, что оттуда исходит угроза. Возможно ли говорить о прочном мире в таких условиях? Можно подписать хоть десять мирных договоров, но угроза останется.

Рад, что премьер-министр Армении это осознает. Он понимает, что Декларация независимости Армении в нынешнем ее виде является препятствием на пути к миру. Во всяком случае, такие его цитаты приводят СМИ. Вот представьте: сосед считает, что тот дом, в котором я живу, это его дом, и он заявляет на весь мир, что рано или поздно его у меня отберет. И что якобы имеет на это право, потому что так записано в его Конституции. Это упрощенный пример, конечно, но он как нельзя лучше передает философию поведения армянской стороны.

Пашинян действует в правильном направлении. Он начал поднимать вопрос изменений в Конституции давно, но только сейчас решился, наконец, детализировать свою идею. Раньше он высказывался размыто и запутано, опасаясь прямо говорить о недопустимости присутствия в основном законе страны территориальных претензий к соседям. Сейчас он решился - и, как видим, катаклизма не произошло. Есть недовольные, есть реваншисты, но в целом, думаю, армянское общество от всего этого устало. Как бы соседям не хотелось решить все вопросы с максимальной выгодой для себя, им приходится соглашаться с теми реалиями, что сложились на сегодня. Чтобы два народа зажили в мире и добрососедстве, нужно, чтобы тема реванша была раз и навсегда снята с армянской повестки. Территориальные претензии к соседям это разрушительная и дестабилизирующая сила. И особенно тогда, когда эти претензии еще и прописаны в правовой базе государства.

Армянская сторона, конечно, может возразить, что это, мол, ее личное дело. Но я повторю - реваншисты претендуют на наши земли, а значит, это уже и наше дело.

Лейла Таривердиева