Джейхун Байрамов провел обсуждения с председателем Палаты депутатов Чехии

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи была подчеркнута важность взаимных визитов, продолжающегося политического диалога между двумя странами, межпарламентского сотрудничества, а также наличие перспектив двусторонних экономических отношений, особенно в области энергетики, "зеленой" экономики, туризма, сельского хозяйства, образования, взаимных инвестиций и других направлений.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о принимаемых Азербайджаном мерах по охране окружающей среды, переходу на возобновляемые источники энергии, проведении 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и международных обязательствах нашей страны в этой области.

Наряду с этим, касательно транспортного потенциала Азербайджана и перспектив развития Среднего коридора было подчеркнуто, что данный коридор является одним из важнейших международных транспортных маршрутов в Европу через Южный Кавказ и Центральную Азию.

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