Генсек Межпарламентского союза побывал в городе Агдам

2 февраля генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг побывал в городе Агдам, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис Азербайджана.

Генерального секретаря сопровождали депутат Милли Меджлиса и сопредседатель комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Джаваншир Фейзиев, постоянный представитель Азербайджанской Республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Галиб Исрафилов и другие официальные лица.

По прибытии в Агдам Мартин Чунгонг был проинформирован о вандализме, учиненном вооружёнными силами Армении в городе, об уничтожении памятников культуры, истории и религии. Также он был проинформирован о начатых после освобождения Агдама работах азербайджанского государства по его восстановлению и обустройству.

Делегация осмотрела руины Агдамского драматического театра и других зданий. Гостям также рассказали, что армянские вандалы также разрушили могилы в Агдаме.

Затем состоялось ознакомление со строительными работами, идущими согласно генеральному плану города Агдам, а также с мавзолеями и резиденцией Карабахских ханов - комплексом "Имарат" и Пятничной мечетью города. Было отмечено, что Агдам, который армянские оккупанты превратили в "Хиросиму Кавказа", в ближайшие годы будет полностью восстановлен и станет одним из красивейших городов региона.

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