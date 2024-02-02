Впервые западная структура будет проводить наблюдения в Карабахе в связи с выборами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала сегодня на пресс-конференции в Шуше представитель Oracle Advisory Group Влада Галан.

Она отметила, что Oracle Advisory Group будет уже в пятый раз наблюдать за выборами в Азербайджане.

"У нас уже есть пять опытных сотрудников в Азербайджане. Уже проведен опрос среди трех тысяч избирателей", - добавила Галан.

Напомним, что 7 февраля в Азербайджане состоятся президентские выборы.

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