https://news.day.az/politics/1634139.html Впервые западная структура будет проводить наблюдения в Карабахе
Впервые западная структура будет проводить наблюдения в Карабахе
Впервые западная структура будет проводить наблюдения в Карабахе в связи с выборами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала сегодня на пресс-конференции в Шуше представитель Oracle Advisory Group Влада Галан.
Она отметила, что Oracle Advisory Group будет уже в пятый раз наблюдать за выборами в Азербайджане.
"У нас уже есть пять опытных сотрудников в Азербайджане. Уже проведен опрос среди трех тысяч избирателей", - добавила Галан.
Напомним, что 7 февраля в Азербайджане состоятся президентские выборы.
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