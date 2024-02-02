Oracle Advisory Group о подготовке к внеочередным президентским выборам в Азербайджане

Результаты проведенного социологического опроса показывают, что подготовка к внеочередным президентским выборам в Азербайджане, которые состоятся 7 февраля, удовлетворительна как на уровне власти, так и населения. Кроме того, победа в Карабахе оценивается общественностью как большой успех Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в результатах социологического опроса, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" и Лигой защиты трудовых прав граждан с целью измерения избирательного климата в Азербайджане.

В отчете организации говорится, что все ответы в рамках опроса отражают отношение населения к деятельности действующего правительства. Таким образом, эти ответы отражают веру и поддержку населением правительства.

Согласно результатам опроса, 98,5 процента опрошенных положительно ответили на вопрос "Поддерживали ли вы широкомасштабные военные операции, проводимые для восстановления территориальной целостности Азербайджана?", что демонстрирует высокий национальный дух.

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