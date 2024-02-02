Миссия ООН по установлению фактов уже прибыла в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

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