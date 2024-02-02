https://news.day.az/politics/1634175.html Миссия ООН по установлению фактов уже прибыла в Азербайджан
Миссия ООН по установлению фактов уже прибыла в Азербайджан
Миссия ООН по установлению фактов уже прибыла в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
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