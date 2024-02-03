Объявленный в международный розыск мужчина экстрадирован в Азербайджан

Министерством юстиции в сотрудничестве с соответствующими структурами иностранных государств продолжаются мероприятия по задержанию и доставке в Азербайджан лиц, обвиняемых в совершении преступлений, и объявленных в международный розыск.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства юстиции, 3 февраля министерством была осуществлена экстрадиция в Азербайджан еще одного человека, находящегося в международном розыске.

Али Гусейнов, обвиняемый в совершении мошенничества (статья 178.3.2 Уголовного кодекса) был задержан в Венгерской республике.

На основании запроса министерства об экстрадиции А.Гусейнов был доставлен из Венгрии в Азербайджан сотрудниками Управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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