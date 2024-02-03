В Сербии рассказали о выдающемся вкладе Президента Ильхама Алиева в развитие Азербайджана

Выдающийся вклад Президента Ильхама Алиева в развитие Азербайджана заслуживает глобального восхищения.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель Национального собрания Сербии Владимир Орлич.

"Без сильного и мудрого политического руководства впечатляющие результаты были бы невозможны, и эта заслуга принадлежит Президенту Ильхаму Алиеву. Достижения Азербайджана за последние 20 лет заслуживают искреннего восхищения мирового сообщества", - сказал он.

Орлич подчеркнул, что за последние 20 лет между Сербией и Азербайджаном развились прочные дружеские связи, установлено стратегическое партнерство. Стороны активно развивают всестороннее сотрудничество друг с другом.

"Сегодня отношения между нашими странами, прежде всего, строятся на крепкой дружбе, взаимном уважении и поддержке наших лидеров - Президента Александра Вучича и Президента Ильхама Алиева. Правительства, парламенты и граждане обеих стран поддерживают тесные связи. Отношения между Сербией и Азербайджаном, которыми мы искренне гордимся, будут продолжать укрепляться в будущем", - отметил Орлич.

Он также подчеркнул, что Азербайджан на постоянной основе демонстрирует поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, за что Белград выражает свою благодарность.

"Защита государственного суверенитета и территориальной целостности - это священное право, крайне важное для всех стран мира, и оно гарантировано Уставом ООН для каждого государства. Такова позиция Сербии по данному вопросу, которую мы открыто высказываем перед всем миром. Наши две страны осознают, что, к сожалению, далеко не все в мире придерживаются такого же принципиального подхода к этому вопросу. Именно поэтому Сербии и Азербайджану необходимо объединить усилия в борьбе за соблюдение принципов международного права. Право государства использовать военно-политическую стратегию для восстановления своей территориальной целостности является неоспоримым. Поддержка Азербайджаном суверенитета Сербии - величайшее доказательство искренней дружбы между народами. Азербайджан всегда может рассчитывать на аналогичную поддержку со стороны Сербии, которая желает для Азербайджана того же, что и для себя: мира, стабильности, прогресса и развития", - сказал Орлич.

Он отметил, что предстоящие президентские выборы в Азербайджане имеют историческое значение, так как после восстановления независимости они впервые пройдут на всей территории страны.

"Крайне важно, чтобы все граждане страны участвовали в голосовании на выборах, поскольку это имеет решающее значение для ее будущего. Без свободной политики невозможно достичь прогресса, будь то в области экономики, инфраструктуры или качества жизни. Как Азербайджан, так и Сербия хорошо понимают эту истину благодаря решительности и дальновидности своих лидеров, которые проводят именно такую политику. Граждане наших стран осознают, насколько важна их активная роль в выборах для обеспечения светлого будущего и отдают свои голоса за лучших лидеров, способных их к этому привести", - подытожил он.

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