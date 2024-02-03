Делегация Федерального собрания РФ будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Делегация Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации во главе с председателем Комитета по международным вопросам Григорием Карасиным примет участие в наблюдении за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на сайт Secki-2024.az, об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента РФ.

"С 5 по 8 февраля сенаторы примут участие в наблюдении за внеочередными президентскими выборами в Азербайджанской Республике. Парламентарии отправятся в Азербайджан по линии миссии наблюдателей от СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Межпарламентской ассамблеи СНГ", - говорится в сообщении.

Отметим, что в состав делегации входят первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и вопросам Севера Анатолий Широков и член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

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