Авторитетные турецкие агентства пишут о предстоящих президентских выборах в Азербайджане

Авторитетное турецкое информационное агентство "Ihlas" (İHA) опубликовало статью о предстоящих 7 февраля внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на сайт Secki-2024.az, в статье отмечена важность проведения выборов впервые за 30 лет на территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации.

"Азербайджан идет на выборы после победы в Карабахе.

Впервые за 30 лет на всей территории Азербайджана будут проведены выборы. На освобожденных от оккупации территориях страны будут установлены урны для голосования", - подчеркивается в статье.

Отметим, что статья также была опубликована в газете "Hürriyət" и других турецких СМИ.

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