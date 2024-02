Англиканская церковь удалила с сайта провокационные формулировки

Автор: Лейла Таривердиева

На днях Day.Az выступил со статьей в связи с визитом католикоса всех армян Гарегина второго в Лондон. Как указывали армянские СМИ, это был патриарший визит с целью проинспектировать местные структуры ААЦ. Однако встречи с соплеменниками не были центральным событием этой поездки. Главным событием была встреча Гарегина с Его Святейшеством главой Англиканской церкви, архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.

Мы уже говорили о том, какие цели преследует армянская церковь и какие инструменты пытается использовать против Азербайджана. Втягивание в провокации священнослужителей и религиозные структуры других стран - один из этих механизмов. Армянские медиа расписали поездку Гарегина в самых ярких красках, стараясь создать впечатление единомыслия главы Англиканской церкви с нарративами ААЦ. И повод для этого у армян был. Дело в том, что на сайте архиепископа была дана информация о визите католикоса, и в ней напоминалось, что три месяца назад сам Джастин Уэлби ездил в Армению. О цели визита не сообщалось, но отмечалось, что "визит архиепископа состоялся на фоне недавнего захвата Нагорного Карабаха Азербайджаном". Эта возмутительная формулировка, однозначно, стала результатом пропаганды, которой в Эчмиадзине был окружен глава Англиканской церкви. Эта пропаганда, построенная на надуманных историях и псевдо-христианской риторике армянской стороны, сыграла свою роль. Его Святейшество, как, впрочем, и другие европейские политики и священнослужители, выслушал только одну сторону и проникся навязанными ему представлениями о происходящем в регионе. Господину Уэлби показали специально доставленных в Эчмиадзин релокантов из Карабаха и делали упор на религиозной подоплеке происходящего.

Таким образом, на сайте архиепископа Кентерберийского появилась возмутительная формулировка "The Archbishop's visit took place against the backdrop of the recent invasion of Nagorno-Karabakh by Azerbaijan".

Мы не льстим себе надеждой, что Его Святейшество лично читает наш сайт. Для этого у главы Англиканской церкви есть соответствующие службы. Главное, что из скандальной ситуации, возникшей вокруг попыток ААЦ представить Его Святейшество своим единомышленником в шельмовании Баку, были сделаны правильные выводы. Провокационная формулировка на сайте архиепископа была изменена. Теперь она звучит так: "The Archbishop's visit took place against the backdrop of the recent conflict in Nagorno-Karabakh". Да, Карабахский регион Азербайджана все еще называется несуществующим названием, добровольные релоканты из Карабаха все еще называются вынужденными переселенцами, но недопустимое упоминание Азербайджана в контексте "захвата" было удалено.

Считаем это очередной победой в информационной войне, которую продолжает Армения. Особенно чувствительная в этом плане религиозная тема нещадно эксплуатируется армянской стороной, в частности армянской церковью. И азербайджанским СМИ стоит продолжать жестко стоять на своих позициях и продолжать работу по донесению реалий до мира. Как говорил Будда, три вещи нельзя утаить - солнце, луну и правду. Как бы не изощрялась пропаганда соседей, правду о происходящем в нашем регионе ей все равно не удается долго прятать от других. Обманывать мир армянству становится все сложнее.