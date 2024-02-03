В йеменской прессе опубликована аналитическая статья о президентских выборах в Азербайджане

На сайте йеменского информационного агентства ANN опубликована аналитическая статья о предстоящих 7 февраля внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Secki-2024.az, в статье до внимания читателей доводится, что внеочередные президентские выборы пройдут в условиях полного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана после 44-дневной Отечественной войны 2020 года и антитеррористических мероприятий локального характера в сентябре прошлого года в Карабахе.

"В сентябре 2023 года Вооруженные силы Азербайджана вынудили армянских сепаратистов в Карабахе сдаться, и после 30-летней оккупации в Ханкенди был поднят трехцветный флаг Азербайджана. Тем самым новая политическая реальность, сложившаяся в регионе Южного Кавказа, еще больше укрепилась",- отмечается в публикации.

В статье говорится, что на выборах за пост Президента Азербайджана будут бороться 7 кандидатов, а также содержится информация о создании избирательных участков в дипломатических представительствах Азербайджана, действующих в зарубежных странах, в том числе в арабских государствах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!