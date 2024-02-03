Группа поддержки корсиканского народа, созданная в парламенте Азербайджана, выступила с заявлением

Группа поддержки корсиканского народа, созданная в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики, распространила заявление, сообщает в субботу Day.Az.

"28 января 2024 года около 700 человек на Корсике основали новое движение "Nazione", которое объединяет структуры и активистов, борющихся за независимость, и подтверждает свою приверженность борьбе против французского колониального господства.

Полиция диктатуры Макрона, которая пытается вмешиваться во внутренние дела других стран и лишь на бумаге называется демократией, не проявив уважения к праву корсиканцев свободно выражать свое мнение, начала преследовать активистов "Nazione" через два дня после основания движения.

30 января двое активистов "Nazione" были арестованы по указанию французской Национальной прокуратуры по борьбе с терроризмом и доставлены сначала в военный лагерь Боргу, а оттуда как террористы в Париж. Французская полиция атаковала дома активистов "Nazione", разрушила двери взрывчаткой, применила физическую силу к отцам на глазах у их детей, разгромила их дома и намеренно сломала детские игрушки. Затем члены семей задержанных, а также еще один активист были доставлены в полицию для допроса.

Для страны, которая позиционирует себя как "родина прав человека", подрыв взрывчаткой двери дома, в котором находятся несовершеннолетние дети, является лицемерием. Эти акты насилия еще раз доказывают, что Франция все еще не избавилась от своего колониального мышления, не уважая основные права людей в своих нынешних колониях.

Даже сегодня незаконное преследование со стороны французской полиции продолжается и направлено на запугивание корсиканского народа, чтобы заставить замолчать сторонников независимости. Но, как было заявлено 2 февраля на пресс-конференции руководителей движения "Nazione", никакие репрессии не смогут остановить национальную борьбу корсиканского народа и заставить его подчиниться.

Напомним, что французское правительство, проводя политику уничтожения корсиканского языка, на котором говорят более 150 тысяч человек, стремясь заставить забыть национальную самобытность корсиканского народа, запретило использование корсиканского языка во время дебатов членов парламента в местном парламенте.

Эта политика является явным и насильственным нарушением международных обязательств Франции в отношении всеобщих прав человека и прав национальных меньшинств. Франция отрицает национальную самобытность народов, проживающих на ее территории, принимая лишь понятие "француз", что само по себе является шовинизмом.

Отменив право на использование местного языка на Корсике, Франция нарушила требования международных документов, к которым она присоединилась, а также взятые на себя обязательства. Среди этих документов - "Декларация прав человека и гражданина", самый важный документ Великой французской революции 1789 года, определяющий индивидуальные права человека. Также это "Международный пакт о гражданских и политических правах", "Конвенция о правах ребенка", Европейская конвенция "О защите прав человека и основных свобод", "Европейская хартия основных прав", "Всемирная декларация лингвистических прав", универсальная декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии, Конвенция о сохранении и поощрении разнообразия культурного самовыражения,"Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств" и др.

Являясь Группой поддержки народа Корсики, созданной в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики:

- решительно осуждаем незаконные действия французских правоохранительных органов против сторонников независимости на Корсике;

- требуем от французских властей уважать фундаментальные права человека;

- право корсиканского народа свободно собираться, право на объединение должны быть гарантированы французским правительством;

- требуем немедленного освобождения всех задержанных и прекращения политического преследования", - говорится в заявлении.

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